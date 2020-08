Corsico. Area ex Burgo: Gianluca Vitali, candidato sindaco M5S, scrive al Prefetto

“Modificare la destinazione urbanistica di un’area sarebbe un colpo di mano inopportuno”

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 12 agosto 2020 – Gianluca Vitali, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, scrive al Prefetto.

“Lunedì scorso, 10 agosto, ho scritto al Prefetto, chiedendo un suo intervento per scongiurare la variante urbanistica in atto nel quartiere ex Burgo di Corsico.

Con Delibera n. 81 del 31 luglio il Commissario prefettizio ha adottato una variante che modifica la destinazione urbanistica di un’area ancora da recuperare all’interno del quartiere, prevedendo nuove edificazioni residenziali e nuovi parcheggi.

Ritengo che la scelta operata sia assolutamente inopportuna in questo momento.

Da un lato, infatti, a soli 50 giorni dalle ormai prossime elezioni amministrative si adotta un provvedimento che condiziona in modo sensibile un’area e un territorio già altamente urbanizzati.

Dall’altro, la pubblicazione sull’albo pretorio avvenuta proprio il 31 luglio, ossia in corrispondenza del normale periodo di ferie estive, limita fortemente la prevista condivisione delle scelte urbanistiche con il pubblico interessato.

Inoltre, il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL) indica che i poteri dei Consigli comunali – e quindi anche dei commissari prefettizi – dopo la pubblicazione del decreto di indizionedei comizi elettorali (avvenuta il 21 luglio) sono limitati all’adozione di atti urgenti e improrogabili, e ho fatto presente al Prefetto che la variante non rientra in questi casi, come sanciscono anche diverse sentenze TAR e come riporta un parere del Ministero dell’Interno.

Per questi motivi ho chiesto l’intervento del Prefetto, responsabile della nomina della Commissaria, finalizzato all’annullamento della variante, in modo da permettere alla futura Amministrazione, ormai di prossima elezione, di procedere a un’eventuale trasformazione urbanistica considerando le necessità dell’intera collettività.

Nel frattempo, sto ultimando la predisposizione del corposo documento che contiene le osservazioni tecniche e che invierò entro le scadenze fissate dalla normativa” conclude, Gianluca Vitali, candidato Sindaco Movimento 5 Stelle di Corsico