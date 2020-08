FRANA VALMALENCO, PRESIDENTE REGIONE: UNA PREGHIERA PER LE VITTIME

GOVERNATORE IN CONTATTO CON AREU E PROTEZIONE CIVILE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2020 – “In contatto con i soccorritori di Areu e della Protezione civile, purtroppo apprendo la disgrazia che è avvenuta nel pomeriggio, una valanga di detriti è piombata a valle all’imbocco dell’abitato di Chiareggio, località turistica in quota di Chiesa in Valmalenco (Sondrio)”.

Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia.

“Tre persone – prosegue il governatore – sono morte a causa della frana: padre, madre e figlia. A bordo dell’auto anche l’altro figlio, un bambino di 5 anni, attualmente in gravissime condizioni e trasportato in codice rosso in elicottero al Papa Giovanni XXIII”.

“Invito tutti – conclude il presidente della Regione – a dedicare una preghiera per le vittime, per i loro famigliari distrutti dal dolore e per il bimbo ricoverato”.

Sono intervenuti 2 elicotteri sanitari, Sondrio e Como, 1 automedica, Sondrio e 2 ambulanze

b) Elicottero Bergamo operava sul Bernina. Recupero di uomo con trauma toracico

c) Attualmente elicottero notturno di Brescia trasporta personale USAR specializzato nella ricerca macerie. Si tratta di specialisti sanitari AREU e WF

