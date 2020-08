Meeting di Rimini, Magenta ospita l’edizione ‘diffusa e online’ 2020

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 12 agosto 2020 – Magenta ospiterà l’edizione ‘diffusa e online’ del Meeting di Rimini. Presso la SalaConsiliare di via Fornaroli e la tensostruttura di Piazza Mercato sarà possibile seguire in

diretta gli spettacoli, le mostre e i dibattiti che si svolgeranno dal 19 al 22 agosto al

Palacongressi di Rimini. La necessità di garantire sia il rispetto delle norme anticovid che

la grande partecipazione all’evento ha portato gli organizzatori a pensare a una edizione

speciale, diffusa su tutto il territorio italiano, alla quale si potrà partecipare grazie

all’accesso online agli eventi di Rimini.

“Abbiamo voluto cogliere questa proposta del Centro Culturale Don Tragella patrocinando

l’evento e mettendo a disposizione gli spazi necessari – ha affermato il sindaco di

Magenta, Chiara Calati, spiegando che – La nostra città sarà l’unica del territorio a

partecipare a questo grande evento, Magenta offrirà così ai tanti interessati la possibilità di

seguire gli incontri di Rimini in completa sicurezza, tutelando la salute di tutti”.

Dove seguire il Meeting di Rimini a Magenta

– Mercoledì 19 e Venerdì 21, gli eventi saranno trasmessi in Sala Consiliare (via Fornaroli

30) dalle 15 alle 23.

– Giovedì 20 e Sabato 22, gli eventi saranno trasmessi in tensostruttura (Piazza Mercato)

dalle 15 alle 23. Bar e cucina saranno aperti per l’occasione.

Accesso libero nel rispetto delle norme sanitarie anticovid.

