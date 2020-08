Quali sono le precauzioni da prendere durante l’acquisto di Bitcoin

Milano, 12 agosto 2020 – Bitcoin (BTC) è stato un enorme successo a livello globale a causa del potenziale e della significativa valorizzazione del valore della criptovaluta. Ha aggiunto una dimensione completamente nuova al modo in cui la valuta viene percepita e gestita dagli utenti. Per questo motivo, molti investitori sono stati attratti dalla valuta virtuale e negli ultimi tempi c’è un’atmosfera positiva sul mercato per quanto riguarda le prestazioni della criptovaluta. Tuttavia, per qualsiasi nuovo investitore, unirsi al carrozzone potrebbe non essere la cosa più semplice da fare.

Questo perché ci sono molti dati e informazioni che fluiscono sul Web e non tutto può essere creduto sul valore nominale. Pertanto, diventa importante prendere alcune precauzioni prima di acquistare valuta virtuale. Dopotutto, l’acquisto dello stesso può comportare ingenti investimenti, e quindi anche la sua fattibilità e sicurezza è molto importante. Pertanto, diamo un’occhiata ad alcune delle precauzioni che devono essere prese prima di acquistare BTC.

Selezione del miglior sito Web

Ci sono molti siti Web da cui è possibile acquistare BTC, ma non tutti possono essere considerati facilmente attendibili poiché molti di loro sono falsi e possono anche fare affari fraudolenti. Nel nome di BTC, molti siti dubbi convincono i clienti creduloni a separarsi dai loro soldi guadagnati duramente, e questo può essere abbastanza frustrante. Un buon sito Web può essere selezionato esaminando le recensioni online e siti come il Crypto Trader App dovrebbero essere scelti allo scopo. Questi siti dispongono di tutti gli strumenti e le risorse necessari con potenti algoritmi in modo che i clienti possano ottenere la migliore esperienza utente.

Hanno facili funzioni di navigazione e software e app efficaci che possono aiutare nell’acquisto e nella vendita di BTC. Inoltre, offrono anche servizi di assistenza ai clienti in modo che i clienti possano risolvere le loro domande e dubbi.

Esame delle funzionalità di sicurezza

Una volta selezionato un buon sito Web per l’acquisto di BTC, è altrettanto pertinente esaminare le sue funzionalità di sicurezza poiché Bitcoin è un investimento di alto valore. Essendo una valuta virtuale, rimane nel portafoglio fornito dallo scambio. Un ID portafoglio è un numero alfanumerico che deve essere ampiamente protetto dall’utente. La disponibilità di funzioni di sicurezza come l’autenticazione a due vie, ecc. È un must in questi giorni in quanto possono aiutare a mantenere il portafoglio protetto in ogni momento. Alcuni siti condividono inoltre ampiamente il loro protocollo di sicurezza e analizzarli può fornire un’idea del tipo di sicurezza che ci si può aspettare da un cliente.

Buon protocollo bancario

Come cliente di BTC, è molto importante seguire le regole e i protocolli bancari in vigore. Ci sono molte piccole banche che non offrono un’ampia protezione online. Collegare un account BTC con essi può essere potenzialmente pericoloso. Pertanto, è importante garantire che un conto BTC sia collegato solo a un conto bancario che disponga di una protezione online sufficiente.

Le banche reputate offrono queste strutture e, in quanto cliente, è opportuno disporre di un conto presso tale banca. Queste banche affidabili dispongono di funzionalità all’avanguardia e, in ogni fase della transazione, offrono una protezione tramite password in modo che non possano esserci problemi.

Possibilità di vendere facilmente

Ci sono molti siti BTC da cui acquistare la criptovaluta può essere molto semplice. Molti di loro hanno anche una buona reputazione, ma potrebbe sorgere un problema durante il tentativo di vendere la criptovaluta poiché molti di questi siti applicano commissioni nascoste sulla vendita della stessa. Pertanto, in quanto cliente e investitore BTC, è sempre una buona idea verificare la parte in vendita. I migliori siti del settore non riscuotono quasi mai commissioni durante la vendita di BTC. Durante la vendita da questi siti, non ci saranno costi nascosti durante una transazione.

Disponibilità dei dati in tempo reale

Ci sono molti siti che offrono acquisti/vendite di Bitcoin a un prezzo molto interessante, ma la disponibilità dei dati è un aspetto che non può essere ignorato quando si tratta di BTC. Alcuni ottimi siti forniscono dati in tempo reale che possono aiutare gli utenti a effettuare una transazione con un profitto. Selezionarne uno può essere molto utile per qualsiasi investitore BTC.

Aderendo a tutti questi punti, qualsiasi investitore BTC può concentrarsi su uno scambio che fornisce i migliori servizi in modo che gli acquisti / vendite di BTS possano essere un’esperienza molto soddisfacente.

L. M.