Quattro fattori che suggeriscono un apprezzamento del prezzo del bitcoin fino al 2021

Milano, 12 agosto 2020 – Bitcoin è andato abbastanza bene tra tutte le criptovalute attualmente disponibili. In parte è perché la criptovaluta è stata la prima a colpire la blockchain e raccogliere i frutti per essa. Allo stesso tempo, ha visto anche un forte deprezzamento per lo stesso motivo, ma negli ultimi dieci anni è riuscito a diventare stabile perché, dopo maggio 2020, è sceso a malapena al di sotto del segno di $ 8.000. Dopo aprile 2020, ha registrato un costante aumento che ha aiutato molti investitori a investire nella criptovaluta.

Anche siti affidabili come la it.cryptoengine.app hanno indicato questo fatto e arrivano persino a concludere che la corsa al rialzo della valuta digitale è destinata a continuare almeno fino al 2021. A sostegno dell’affermazione, vengono proposti quattro fattori e sembrano abbastanza convincenti. Tuttavia, è importante esaminarli e nelle sezioni seguenti condividiamo questi fattori di conseguenza.

C’è un forte accumulo

I dati rivelano che c’è un massiccio accumulo di criptovaluta a causa di un umore ottimista per Bitcoin. Afferma che un enorme 61% degli investitori non ha spostato l’offerta di Bitcoin per più di un anno. Inoltre, il 44% non si è spostato negli ultimi due anni e il 30% per tre anni. Mostra semplicemente la fiducia del mercato nella valuta digitale che l’ha aiutata ad apprezzare il suo valore in modo significativo. Ciò è stato determinato da una metrica nota come “HODLer Net Position Change” e ogni volta che l’attività di HODL è aumentata, ciò ha sempre coinciso con una corsa al rialzo per il BTC.

Interesse degli investitori istituzionali

Dopo marzo 2020, vi è stato un notevole interesse per BTC tra gli investitori istituzionali. Continua semplicemente a mostrare un alto livello di fiducia tra gli investitori per BTC di quanto non avessero avuto almeno tre anni fa. Può essere definito un segno molto buono e salutare per la valuta virtuale poiché è possibile sviluppare maggiore fiducia e affidabilità tra i piccoli investitori. Se anche i piccoli investitori mostrano lo stesso livello di fiducia, questo può fare miracoli per BTC e sembra che l’umore sia positivo tra loro.

Struttura tecnica positiva

Secondo le fonti del settore, l’ultimo grafico Bitcoin a sei mesi mostra che la criptovaluta si sta preparando a colpire la candela Green 1 o G1. È una funzionalità del sistema di indicatori sequenziali Tom Denmark. Le fonti affermano inoltre che ogni volta che ha colpito il G1, BTC ha vissuto una corsa al rialzo per un lungo periodo. Quindi, il G1 può essere considerato come l’inizio di una tendenza al rialzo. Inoltre, il mercato non è stato sovraccaricato dagli investitori. Quindi, esiste un ambiente favorevole che può certamente aiutare nel suo apprezzamento dei prezzi.

L’aumento dell’hash rate è stato un vantaggio

Prima dell’evento di dimezzamento di Bitcoin a maggio, era previsto che il tasso di hash potesse diminuire drasticamente dopo l’evento poiché il mining di BTC si è ridotto della metà, e quindi anche i rendimenti dei minatori sono diminuiti di quasi il 50%. Ma per fortuna, dopo l’evento non è successo esattamente. I centri minerari cinesi rimangono redditizi dopo la metà del Bitcoin. Può essere in gran parte attribuito alla stagione delle piogge durante il tempo perché il prezzo dell’elettricità a buon mercato potrebbe aver compensato l’evento. Pertanto, i minatori potrebbero non aver venduto facilmente i loro “premi” e averli trattenuti in modo tale che il tasso di hash potrebbe essere aumentato in modo significativo.

Tutti questi fattori potrebbero influire sul prezzo del Bitcoin nel 2020 e, cosa ancora più importante, questi fattori possono aiutare ad apprezzare in modo significativo il prezzo della criptovaluta. Questo è il motivo per cui molti addetti ai lavori del settore e osservatori esperti ritengono che il prezzo del Bitcoin sia destinato ad aumentare ulteriormente nel corso del 2020. In una certa misura, queste spiegazioni sembrano plausibili in quanto vi sono almeno tre ragioni tecniche che giustificano l’affermazione. Allo stesso tempo, tuttavia, è anche importante osservare attentamente il mercato BTC nel corso dell’anno in modo che i punti di passaggio all’euro possano essere identificati con un ragionamento adeguato. Se gode di ulteriore apprezzamento, allora si può affermare con certezza che questi fattori fanno la differenza nel modo in cui BTC si comporta e realizzare proiezioni future può essere un po ‘più semplice per qualsiasi investitore.

L. M.