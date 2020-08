Rho. Cin&Città sotto le Stelle raddoppia con film fino a settembre!

Pronto il nuovo calendario di proiezioni imperdibili, in sicurezza e ..all’asciutto

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 agosto 2020. Ancora 2 titoli previsti fino al 16 agosto ed è già arrivata la prima parte della rassegna proposta da Comune di Rho in collaborazione con Barz and hippo al Molinello Play Village da Ferragosto a fine settembre. Sono film di prima visione, recenti e classici, e un paio di ripetizioni per via del maltempo o perché non eravate riusciti a entrare tutti.

Dalla prossima settimana il film della domenica raddoppia al sabato! Sempre al fresco e con la giusta distanza, le proiezioni avranno luogo anche in caso di pioggia, grazie alla tensostruttura che copre l’area.

Da settembre l’orario sarà anticipato alle 21.00.

Proiezioni della settimana

Antropocene giovedì 13 agosto ore 21.15

Qualcosa di meraviglioso, domenica 16 agosto ore 21.15

Prima parte rassegna da Ferragosto a settembre

Un figlio di nome Erasmus martedì 18 agosto 21:15

La Gomera – L’isola dei fischi, giovedì 20 agosto 21:15

Favolacce, sabato 22 agosto 21:15

Favolacce, domenica 23 agosto 21:15

Hammamet, martedì 25 agosto 21:15

I Miserabili, giovedì 27 agosto 21:15

Onward – Oltre la magia, sabato 29 agosto 21:15

Onward – Oltre la magia, domenica 30 agosto 21:15

Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, martedì 1° settembre 21:00

Gamberetti per tutti, giovedì 3 settembre 21:00

Volevo nascondermi, sabato 5 settembre 21:00

Volevo nascondermi, domenica 6 settembre 21:00

La Belle Époque, martedì 8 settembre 21:00

Matthias & Maxime, giovedì 10 settembre 21:00

Marie Curie, sabato 12 settembre 21:00

Marie Curie, domenica 13 settembre 21:00

Presto sarà nota anche la seconda parte della rassegna con i nuovi titoli!

Biglietti

intero: € 6,00

ridotto: € 4,00

Le proiezioni si terranno presso il Molinello Play Village a Mazzo di Rho

ATTENZIONE: le tessere del cineforum non possono essere utilizzate per l’ingresso all’arena.

I tesserati interessati potranno richiedere un voucher a rimborso parziale o totale dell’abbonamento non usufruito causa COVID-19 da utilizzarsi entro un anno dalla sua emissione.

V.A.