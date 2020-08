Il melanoma: prevenirlo, riconoscerlo e curarlo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 2020 – Si avvicina Ferragosto e molti si godono il meritato

riposo, con qualche giorno all’aria aperta, al mare o in montagna. Ma a quali

rischi va incontro la nostra pelle esposta al sole? Il melanoma cutaneo è un

tumore maligno della pelle. La diagnosi precoce è fondamentale e inoltre,

durante la stagione estiva, è molto importante proteggere con cura la pelle

dal sole per ridurre il rischio di sviluppare un melanoma.

Abbiamo chiesto alla dott.ssa Irene Decleva, dermatologa dell’Istituto

Auxologico Italiano, di parlarci del melanoma, per spiegarci come prevenirlo

e anche quali sono i segnali che possono aiutare a identificarlo, sintetizzati

nella sigla ABCDE: Asimmetria-Bordo-Colore-Dimensioni-Evoluzione.

CHE COS’È IL MELANOMA?

Il melanoma cutaneo è un tumore maligno della pelle, che ha origine nei

melanociti, le cellule che producono e trasferiscono ai cheratinociti la

melanina (il pigmento che colora la cute) e che formano i nevi (o nei).

I nei, infatti, sono raggruppamenti anomali di melanociti o di nevociti (cellule

neviche), di forma, colore e dimensioni variabili; possono essere presenti

sulla pelle fin dalla nascita oppure comparire nel corso della vita.

Nella maggior parte dei casi i nei sono formazioni benigne, ma talvolta

possono risultare pericolosi in quanto il melanoma può originare da nei

preesistenti. In altri casi invece compare su cute sana con un aspetto iniziale

spesso assai simile a quello di un nuovo neo.

I due tipi di melanomi più diffusi sono:

 il melanoma a diffusione superficiale, frequente sulle gambe delle

donne e sul tronco degli uomini;

 il melanoma nodulare, che si presenta in qualunque area del corpo e

ha una crescita rapida in profondità.

Se la diagnosi viene ritardata il melanoma può evolvere in modo aggressivo

diffondendosi ai linfonodi e poi a diversi organi.

La rapidità della diagnosi e della cura è, quindi, molto importante per la

sopravvivenza dei pazienti. Di conseguenza, è importante tenere sotto

controllo i nei e chiedere il parere di un dermatologo quando si nota la

comparsa di un nuovo neo o l’allargamento, il rapido accrescimento delle

dimensioni, la modificazione dei bordi e del contorno superficiale o

modificazioni dell’intensità o della distribuzione della pigmentazione di un neo

già esistente.

Con il passare del tempo il melanoma in genere cresce in modo irregolare, si

ispessisce e può sanguinare. In alcuni casi invece tende a regredire fino a

sparire. Un comportamento di questo tipo in una lesione della cute deve

essere comunque segnalato al medico perché esso non corrisponde a reale

guarigione e anzi potrebbero svilupparsi delle metastasi a distanza.

QUALI SONO I SINTOMI E COME SI MANIFESTA?

Il melanoma cutaneo si manifesta principalmente con la comparsa sulla pelle

di un nuovo neo o con alterazioni dell’aspetto di un neo preesistente.

Come riconoscerlo? I segnali che possono aiutare a identificare un

melanoma sono sintetizzati nella sigla ABCDE:

 Asimmetria: a differenza dei nei benigni, che spesso hanno una forma

tondeggiante, il melanoma ha una forma irregolare;

 Bordo: il contorno del neo è irregolare e indistinto;

 Colore: il colore non è uniforme all’interno del neo;

 Dimensioni: il neo cambia forma in larghezza e in spessore;

 Evoluzione: colore e forma cambiano rapidamente.

Altri sintomi da tenere d’occhio sono la comparsa di prurito, sanguinamenti e

la formazione di noduli.

COME SI EFFETTUA LA DIAGNOSI?

Il melanoma cutaneo viene diagnosticato con una visita specialistica:

il dermatologo esegue un esame visivo della pelle di tutto il corpo con l’uso

dell’epiluminescenza, che consente di analizzare le caratteristiche di un neo.

In caso di lesioni sospette si procede con il prelievo di un campione di tessuto

attraverso una biopsia e con il suo esame istologico.

L’esame sul tessuto è necessario per diagnosticare con precisione il tipo di

lesione (melanoma, tumori della pelle non melanoma, tumore degli annessi

cutanei ecc.).

Più complesso da diagnosticare, anche se per fortuna assai raro, è il

melanoma amelanotico, che ha spesso l’aspetto di una lesione benigna

(colore chiaro, bordi regolari ecc.) o di un tumore della pelle non melanoma.

Per questo quando una lesione chiara della cute compare o si modifica è

bene non sottovalutarla e segnalarne il comportamento al dermatologo.

QUALI SONO LE CAUSE DEL MELANOMA?

QUALI SONO I SOGGETTI A RISCHIO E I FATTORI DI RISCHIO?

Nello sviluppo del melanoma cutaneo giocano un ruolo importante

le radiazioni ultraviolette (quindi l’esposizione solare e alle lampade

abbronzanti), che danneggiano il DNA delle cellule della pelle e possono dare

l’avvio allo sviluppo di un tumore. Tra le cause note vi sono anche mutazioni

genetiche e alcuni tipi di immunosoppressione.

I fattori di rischio sono rappresentati da:

 scottature e ustioni solari, soprattutto nell’infanzia;

 presenza di nei congeniti;

 predisposizione familiare;

 aver già avuto un altro melanoma o un tumore della pelle di altro tipo.

Anche un elevato numero di nei displastici aumenta le probabilità di

sviluppare un melanoma. Il neo displastico è un neo benigno dalle

caratteristiche diverse rispetto agli altri nei (forma irregolare, colorazione

mista, dimensioni più grandi, fino a oltre 6 mm).

Sono a rischio anche le persone con fototipo basso, cioè con pelle chiara,

lentiggini, occhi e capelli chiari.

È POSSIBILE PREVENIRLO?

Per ridurre il rischio di sviluppare un melanoma è importante esporsi al sole

con prudenza e moderazione, evitando a tutte le età, ma soprattutto

durante l’infanzia, le ore centrali della giornata. È utile proteggersi dalle

scottature utilizzando creme solari con fattori di protezione elevati (50+) e

proteggere gli occhi con occhiali da sole e il cuoio capelluto con cappelli o

foulard.

La diagnosi precoce è fondamentale: sono raccomandati pertanto

l’autoesame a domicilio, magari con l’aiuto di un congiunto per la schiena e

altre zone non accessibili all’individuo stesso, e una visita dermatologica

periodica di controllo con epiluminescenza, che può prevedere, in casi

selezionati, una mappatura digitale dei nei (videodermatoscopia, è un

esame di secondo livello successivo alla visita) per valutarne l’eventuale

evoluzione nel tempo con controlli più ravvicinati.

COME SI CURA IL MELANOMA? È POSSIBILE RIMUOVERLO CON UN

INTERVENTO?

La cura del melanoma cutaneo consiste nella rimozione chirurgica della

lesione e di una porzione di tessuto circostante. I campioni vengono

analizzati e, in caso di presenza di cellule tumorali anche nel tessuto

circostante, può rendersi necessario un ulteriore intervento per rimuoverne

un’altra porzione e/o i linfonodi sentinella.

La terapia successiva (radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, terapia a

bersaglio molecolare ecc.) o eventuali altri interventi chirurgici dipendono

dallo stadio del melanoma (0, 1, 2, 3, 4), che indica le caratteristiche del

tumore e lo sviluppo o meno di metastasi.