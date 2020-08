Milano. Incidente in via della Chiesa Rossa, grave 48enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 2020 – Ieri sera, intorno alle ore 22.30, in via della Chiesa Rossa, all’altezza del civico 87, un 48enne è stato ricoverato in codice rosso, dopo esser stato soccorso da un’ambulanze e un’automedica, e in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano, dopochè con la sua moto si è scontrato con una vettura.

Meno gravi, invece, le condizioni di una ragazza di 30 anni, che, sempre ieri, in via Legioni Romane, all’altezza del civico 39, si è scontrata con una vettura ed è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.