Soluzioni luxury personalizzate per cabine armadio Made in Italy

Milano, 13 agosto 2020 – L’armadio è un’elemento indispensabile. Qui vi si conservano i propri abiti e con essi i ricordi e le sensazioni provate mentre li si indossava. È proprio nell’armadio, infatti, che si custodiscono i capi più importanti della propria vita: dall’abito indossato per una festa a quello da sposa, arrivando fino alle tutine dei figli. Le case più moderne vedono oggi rivoluzionato il concetto di armadio tuttavia quello rimane sempre il luogo in cui riporre gli abiti, gli accessori e i preziosi che indossiamo tutti i giorni.

Progettazione di sistemi modulari e cabine armadio

La necessità di modificare e rinnovare il concetto di guardaroba ha spinto l’azienda Guzzini e Fontana Interior System Milano a svolgere in modo ancor più accurato ricerche e selezioni in questo specifico ambito dell’interior design. Sia che si parli di strutture più comuni come gli armadi con ante battenti o si faccia riferimento alle più moderne cabine armadio, l’attenzione è stata posta sulla ricerca dei materiali. Il concept è quello di offrire prodotti ricercati ed eleganti nelle linee che tuttavia riescano a comunicare attraverso le texture, che sappiano dunque attirare attraverso sensazioni tattili e soprattutto visive: la cabina armadio diventa un’esperienza.

GF Interior System si è specializzata nella progettazione di sistemi modulari in grado di rispondere alle esigenze di una clientela che ama le soluzioni di pregio. Il risultato è un’offerta ampia di interni capienti ma soprattutto funzionali realizzati impiegando gli elementi tra i migliori presenti sul mercato. L’esperienza nel settore tramandata da generazioni, la ricerca delle linee e dei materiali così come l’artigianalità italiana rendono le cabine armadio del marchio una garanzia in fatto di cabine armadio e di sistemi modulari. L’azienda, specializzata nella realizzazione di cabine armadio e soluzioni di pregio, è infatti diventata la portavoce dello stile e della qualità Made in Italy a livello internazionale. Le collezioni sofisticate e lussuose, l’inconfondibile design all’avanguardia sono le cifre distintive di questo brand moderno e innovativo. In breve tempo sono riusciti a rivoluzionare il concetto di armadio dando vita a un sistema modulare completamente artigianale, ampliando di fatto l’idea che esisteva fino a poco fa sul mondo dei guardaroba e delle cabine armadio. Il moderno concetto di un sistema di armadi componibili basato sulla personalizzazione degli spazi è senza dubbio un’innovazione. Oggi questa area della casa è sempre maggiormente creata basandosi sulle esigenze del cliente nonché dell’utente finale. Anche la cabina armadio diventa dunque un ambiente, dove esprimere la propria personalità. Pertanto il sistema modulare diviene l’applicazione concreta e tangibile di un nuovo modo di pensare e arredare.

Lo showroom

Le collezioni GF Interior System sono disegnate per soddisfare al meglio le esigenze di stile di tutti i clienti. Ognuno, infatti, può acquistare gli elementi che maggiormente si accordano al proprio gusto estetico e alle esigenze della propria casa e della propria famiglia. All’interno dello Showroom del Gruppo L2G in via Visconti di Modrone, 18 – 20122 a Milano i clienti potranno trovare cabine armadio raffinate ma anche armadi guardaroba e armadi su misura progettati dai celebri designer Guzzini e Fontana e realizzate dalle sapienti mani degli artigiani dell’azienda che lavorano, con passione e professionalità, per realizzare complementi d’arredo dalla qualità Made in Italy.

Le collezioni

Il team di designer di GF Interior System ha studiato e progettato diverse collezioni. Lo scopo è quello di consentire a chiunque di trovare la soluzione modulare più adatta ai propri spazi e alle proprie esigenze.

Stage

Stage, costituita da complementi d’arredo laccati lucidi rappresenta la perfetta fusione tra uno stile contemporaneo e moderno,la classe ed il gusto raffinato dei guardaroba senza tempo. La collezione fonda il suo design su apparenti contraddizioni stilistiche che si sposano perfettamente con gli ambienti dallo stile ricercato e dalle nuance scure. L’Armadio Flat è realizzata in laccato lucido spazzolato e adornato con maniglie. Questo complemento d’arredo presenta all’interno un’elegante cassettiera a vetro con inserti in Rovere Termacotto .

Bebop

Bebop è una linea pensata per unire lo stile bohémien ad un look più urban e cittadino. I materiali pregiati si uniscono ad un design innovativo per creare Shadow-Box. Questo armadio ad ante battenti vetrate presenta un’elegante struttura il legno di noce che conferisce all’ambiente un aspetto sofisticato e caldo. Le linee morbide e le serigrafie sulle vetrate connotano la collezione Bebop che è arricchita altresì con armadi complanari laccati opachi bianchi e maniglia ad incasso in legno di Noce Canaletto.

Never-Stop

I designer Luca Guzzini e Gary Fontana hanno studiato il sistema Never-Stop per i clienti che desiderano sfruttare al meglio i propri spazi non rinunciando allo stile e all’eleganza di una cabina armadio sofisticata. Alluminio, vetro e luce compongono mensole, scaffalature e i cassetti per conferire agli elementi della linea Never-Stop un allure moderno e ricercato. Le finiture realizzare in legno di mandorlo e i profili in alluminio smorzano i toni classici della cabina armadio dando alla stanza un assetto contemporaneo.

Groove

La collezione Groove, essenziale ed elegante, si adatta perfettamente allo stile di ogni cliente. Il metallo dalle nuance scure e le linee minimali si fondono insieme per creare una cabina armadio di classe e moderna.

I prodotti del brand, dunque, rappresentano la soluzione ideale per chi ricerca complementi sofisticati e di qualità per arredare la propria cabina armadio con uno stile elegante e lussuoso. Artigianalità, design e innovazione sono le caratteristiche distintive delle collezioni presenti all’interno dello Showroom. Ogni elemento viene selezionato con cura dal team di esperti che si occuperanno di consigliare e progettare insieme ai clienti la cabina armadio più adeguata al proprio gusto personale. Ogni progetto si basa infatti sull’accurata ricerca dei migliori materiali e degli abbinamenti cromaci più ricercati per integrare ogni armadio o cabina armadio all’interno di un ambiente caldo e sofisticato. Grazie ad un processo creativo interamente Made in Italy ognuno potrà arredare la propria casa acquistando esclusivamente mobili di pregio che possano conciliare le quotidiane esigenze di ordine con uno stile sofisticato ed elegante.

L. M.