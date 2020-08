FERRAGOSTOPERTUTTI – La Fratelli di San Francesco organizza il pranzo di ferragosto alla mensa dei poveri di via Saponaro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2020 . La Fratelli di San Francesco organizza il pranzo di ferragosto alla mensa dei poveri di via Saponaro e un campeggio per i minori.

La mensa dei poveri, di via Saponaro a Milano, anche durante il lockdown ha continuato a sfornare migliaia di pasti al giorno per gli ospiti delle strutture della Fondazione Fratelli di San Francesco che accolgono clochard, minori non accompagnati, richiedenti asilo, anziani e famiglie.

Dal mese di luglio al riparo delle tettoie situate nell’ampio giardino esterno recintato e protetto da un’alta siepe, sono posizionati i grandi tavoli con le panche per ospiti esterni, che ormai superano i cento ogni giorno, assistiti dai volontari della San Francesco che non si concedono mai un attimo di tregua.

Grazie alla generosità dei milanesi, e alle doti gastronomiche dello Chef Maurizio, anche quest’anno sarà possibile allestire per la festa dell’Assunzione un pranzo che certamente donerà qualche ora di felicità e spensieratezza a tutti gli ospiti:

si inizia con tre primi tra i quali scegliere una portata abbondante: lasagne al ragù di carne bovina, risotto al pomodoro fresco oppure il classico spaghetto aglio, olio e peperoncino;

per il secondo, oltre al pane, che non manca mai, la scelta ricade tra il pollo con le patate al forno oppure affettati e formaggio;

per finire, grazie a una donazione inattesa, panna cotta ai frutti di bosco per tutti.

A chi entra viene misurata la temperatura, viene dato il gel disinfettante per le mani e poi viene invitato a prendere posto rispettando le distanze previste anche per mense e ristoranti.

Anche l’ambulatorio di via Bertoni, della Fratelli di San Francesco resterà aperto tutto agosto per i casi più urgenti, continueranno nelle consegne a domicilio i Centauri della Fratellanza (motociclisti volontari della Fratelli di San Francesco) mentre i 120 minori ospitati dalle strutture della Fondazione, andranno in campeggio con gli educatori, suddivisi in gruppi da 10