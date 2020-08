Servizio di manutenzione e riparazione notebook a Milano

Milano, 14 agosto 2020 – Soprattutto per chi ne fa un utilizzo molto intensivo, specialmente per lavoro, può capitare facilmente che un notebook, qualunque sia la marca e il modello, presenti dei problemi di funzionamento, ad esempio potrebbe accendersi a fatica o presentare all’avvio messaggi di errore, oppure surriscaldarsi facilmente o tendere a rallentare molto qualsiasi operazione.

Un altro problema piuttosto frequente per i notebook è il display, che talvolta necessita di essere sostituito o riparato a causa di rotture e crepe, di una visualizzazione non corretta o addirittura della mancata accensione.

Per tutti questi, e molti altri, problemi, il servizio di riparazione notebook a Milano è a disposizione sia di utenti privati, sia di aziende, imprenditori e professionisti, per effettuare qualsiasi tipo di intervento di manutenzione, riparazione e sostituzione di pezzi su pc portatili di ogni marca e modello, compresa Apple.

Assistenza tecnica sia in laboratorio che a domicilio del cliente

Il servizio di assistenza tecnica notebook provvede dapprima a verificare le condizioni del dispositivo presso il domicilio del cliente e, quando possibile, a portare a termine direttamente la riparazione.

Qualora fossero necessari ulteriori strumenti, test specifici o pezzi di ricambio, il notebook verrà portato in laboratorio al fine di procedere con la riparazione. L’assistenza a domicilio è un servizio molto richiesto soprattutto da chi utilizza il computer per lavoro e deve risolvere il problema al più presto possibile.

In alcuni casi, se l’anomalia o il guasto riguardano il sistema operativo oppure un problema di software o di configurazione, la riparazione viene effettuata da remoto, utilizzando un’applicazione specifica.

Contratti di assistenza per la manutenzione periodica di pc e reti

Non è raro che un notebook o un personal computer presentino problemi di funzionamento a causa di un utilizzo non corretto, ad esempio una scarsa e incompleta pulizia delle parti interne e l’assenza dei dovuti aggiornamenti del sistema operativo e dei software. Il servizio di assistenza è disponibile per effettuare la manutenzione periodica di pc e notebook, sia singolarmente che di intere reti, proponendo contratti annuali che includono diversi interventi periodici durante l’anno.

Sostituzione della scheda madre, delle schede grafiche e del disco fisso

Talvolta un notebook potrebbe presentare problemi di audio, oppure non avviarsi e non accendersi completamente, con lo schermo che rimane nero. In molti casi si tratta di un problema dovuto alla scheda madre o alle schede grafiche. Grazie al servizio di assistenza tecnica, questo problema viene risolto rapidamente smontando i diversi componenti e provvedendo a sostituire le parti usurate.

Anche un danno al disco fisso provoca spesso l’impossibilità di avviare il dispositivo e la presenza di messaggi di errore. In questo caso, oltre alla sostituzione e all’installazione di un supporto di memoria idoneo, viene effettuato anche il trasferimento completo dei dati del vecchio disco e la reinstallazione del sistema operativo.

È possibile contattare il servizio di assistenza tecnica in qualsiasi momento, e ottenere informazioni dettagliate, consulenze e preventivi per la riparazione di notebook e Macbook, per stabilire una serie di interventi di manutenzione e per richiedere l’assistenza a domicilio.

L. M.