SISMA MANTOVA. PRESIDENTE REGIONE FIRMA ORDINANZE PER RECUPERO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI A CURTATONE E GONZAGA

RISORSE PER 340.000 EURO DA PROTOCOLLO D’INTESA CON DIOCESI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 agosto 2020 – Il presidente della Regione Lombardia, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza ‘Sisma Mantova’, ha firmato due ordinanze con le quali vengono co-finanziati interventi per il ripristino dei beni culturali ecclesiastici. Gli atti sono inseriti nel Protocollo d’intesa sottoscritto con la Diocesi di Mantova il 17 novembre 2015 e aggiornato il 19 luglio 2019.

Con le Ordinanze numero 594 e 595 del 31 luglio, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l’11 agosto, vengono concessi dal Commissario delegato co-finanziamenti per un importo complessivo di 340.000 euro.

CURTATONE – A Curtatone, per il consolidamento e restauro delle guglie e per la manutenzione delle coperture del Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie, viene concesso un co-finanziamento di 140.000 euro. La Diocesi di Mantova partecipa con 152.000 euro. Il progetto prevede interventi per la sistemazione del manto di copertura e per il consolidamento di sei guglie oltre al restauro degli intonaci e di alcuni elementi lapidei e metallici danneggiati dal sisma.

GONZAGA – A Gonzaga, viene riconosciuto un co-finanziamento di 195.000 euro: la compartecipazione della Diocesi di Mantova è di 158.459 euro. I lavori riguardano il restauro e il consolidamento della chiesa sussidiaria Immacolata.

Il progetto prevede interventi per il superamento delle criticità strutturali ed interventi migliorativi degli impianti e delle finiture.