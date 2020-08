Gaggiano. Paura per un cane impazzito, atterrato l’elisoccorso

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 15 agosto 2020 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.00, in un capannone di una ditta di via Galilei, un cane da guardia è impazzito ed ha aggredito il padrone mordendolo.

L’uomo che era in compagnia anche della sua bambina di 6 anni non ha perso la calma ed è riuscito non solo a metterla al sicuro e a salvarla da un’eventuale aggressione del cane, ma, ha tenuto testa alla ferocia improvvisa dell’animale riuscendo a chiamare i soccorsi e a mettersi, insieme alla bambina, che è rimasta fortunatamente illesa, in salvo.

Una volta dato l’allarme, sul posto sono giunti i Carabinieri, due ambulanze e anche l’elisoccorso.

Per catturare l’animale, che era ancora all’interno del capannone, i Vigili del Fuoco insieme ad un allevatore di cani di Sedriano sono riusciti a prenderlo e a rinchiuderlo in una gabbia di sicurezza, in attesa dei provvedimenti del caso, mentre il ferito è stato portato in codice giallo in ambulanza all’ospedale San Carlo di Milano.

V. A.