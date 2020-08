(mi-lorenteggio.com) Lecco, 15 agosto 2020 – Stamane, una imbarcazione è andata in fiamme questa mattina sulle rive del lago a Lecco in zona Caviate: nonostante l’intervento dei Vigili del fuoco da terra con un’autopompa e via lago con una motobarca, l’imbarcazione è andata distrutta.

V. A.