Abbiategrasso. Zumba, yoga e cinema: dopo la pausa di Ferragosto, ripartono gli eventi al Castello Visconteo

Aperte le prenotazioni per le iniziative in programma fino al 30 agosto

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 17 agosto 2020. Tornano ritmo e allegria domani sera al Castello Visconteo con la serata dedicata al fitness: l’insegnante Michela Forte animerà in tutta sicurezza la lezione di Silent Zumba aperta a tutti gli amanti della musica e della forma fisica. Ultimo appuntamento martedì 25 agosto, a chiusura di una stagione che ha visto appassionati e neofiti riempire sera dopo sera il cortile del Castello, con una presenza media del 91% dei posti disponibili.

Venerdì 21 e 28 agosto la yogini Sara Tramenote, insegnante diplomata, proporrà asana e momenti di rilassamento sotto le stelle del Castello Visconteo, in un percorso all’insegna della flessibilità. Grande successo nella rassegna anche per questa proposta, che ha raggiunto invece ben il 97% di adesioni in media.

In caso di maltempo, entrambe le iniziative si svolgeranno nei sotterranei del Castello Visconteo.

Si avvicina a chiusura anche la proposta di Cinema in Castello a cura della Consulta Giovani del Comune, con il supporto dell’associazione abbiatense La Salamandra: domenica 23 agosto il grande schermo ospiterà il film a cartoni animati “Inside Out”, adatto a tutta la famiglia e vincitore nel 2016 del premio Oscar come miglior film d’animazione.

Domenica 30 agosto, finale con con “Adorabile Nemica” di Mark Pellington.

In caso di maltempo, in questo caso le proiezioni si terranno nell’auditorium dell’Annunciata, in via Pontida. La rassegna estiva su grande schermo ha visto in media l’85% dei posti disponibili occupati, con spettatori di ogni età in base alle diverse pellicole proposte.

COME PRENOTARE

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468. Si accetteranno ogni settimana le prenotazioni per gli eventi dei successivi 15 giorni.

I biglietti per gli spettacoli cinematografici devono essere ritirati il mercoledì precedente alla proiezione, dalle 17 alle 19, all’ufficio Cultura nella sede del Castello Visconteo (il primo ufficio a sinistra dell’ingresso).

Tutti gli altri biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili pr altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.

Info: Servizi Culturali – Comune di Abbiategrasso, Castello Visconteo, tel. 02-94692.458/468, cultura@comune.abbiategrasso.mi.it

Consulta il calendario completo con i dettagli su tutte le iniziative in programma

V.A.