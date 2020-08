MOSTRA MERCATO DEL DISCO A RESCALDINA (MI)

(mi-lorenteggio.com) Rescaldina, 17 agosto 2020. Vi informiamo che Domenica 30 Agosto a Rescaldina (MI) C/O SPORT+CENTER situata in Via Barbara Melzi n.83, l’Associazione Culturale Rock Paradise, in collaborazione con Sport+Center organizzerà la Mostra Mercato del Disco.

Parteciperanno oltre 20 espositori, con MIGLIAIA di dischi in vinile, CD e DVD.

+ INGRESSO GRATUITO

+ POTRAI SCAMBIARE i DISCHI e CD che non ascolti più con quelli che ti interessano

+ AMPIO PARCHEGGIO GRATUITO – POSSIBILITA’ DI RISTORO E PRANZO

ORARIO: DALLE 10:00 ALLE 19:00

V.A.