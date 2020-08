Sormano. Incontri con la famiglia Bravi e con Paolo Cabrini

(mi-lorenteggio.com) Sormano (Co). 17 agosto 2020. La Fondazione Sormani/Prota – Giurleo organizza per il 21 e 22 agosto tre appuntamenti.

Gli incontri, per partecipare ai quali è necessario prenotare al numero 347 97 42 128 si svolgeranno il 21 e 22 agosto alla Casa dei Quadri, sede della Fondazione, in via Monte San Primo a Sormano (Como)

Oltre alla prenotazione necessarie mascherina e distanziamento.

Venerdì 21 agosto alle ore 16,30 incontro con quattro esponenti della famiglia Bravi: Laura Bonato, Mauro Bravi La Città Sonora, Jaehee Kim e Ian Giannetto Bravi.

Sabato 22 agosto alle ore 16 e alle ore 17,30 incontro con Paolo Cabrini per Pratiche dello Yajè. Visione di edizioni preziose e di utilizzo del torchio da stampa.

V.A.