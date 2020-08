Nuovi positivi al Covid a Ceriano, al rientro dall’estero

Salgono a 310 mila euro i danari investiti sulle strutture scolastiche

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 18 agosto 2020. Il sindaco Roberto Crippa è intervenuto negli ultimi giorni con due nuove dirette Facebook, per fornire un aggiornamento sulla situazione sanitaria a 150 giorni dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. Due settimane fa era stato annunciato il traguardo raggiunto di Comune “Covid free”, in quanto non erano più presenti soggetti che risultavano ufficialmente affetti da Covid, ma adesso purtroppo ci sono tre nuovi casi registrati. La prefettura di Monza e Brianza ha infatti informato il sindaco della presenza sul territorio di tre cittadini contagiati. Si tratta, ha aggiunto il sindaco, di tre giovani rientrati dalle vacanze all’estero. A loro si aggiungo no dieci persone (famigliari e rapporti stretti) che sono sottoposte a sorveglianza attiva. “Questa situazione dimostra ancora una volta come resta importante mantenere alta l’attenzione” -ha commentato il sindaco Crippa. “Dobbiamo mantenere la massima cautela, soprattutto adesso. E’ assolutamente indispensabile continuare con l’uso della mascherina quando necessario, con il distanziamento sociale e con l’uso frequente di disinfettanti per le mani”. In questi giorni, sono entrate in vigore a livello nazionale anche ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid19, tra cui l’obbligo di sottoporsi a tampone per i turisti italiani di rientro da Croazia, Grecia, Spagna e Malta e l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6. Durante la prima diretta, dal suo ufficio, il sindaco ha fornito aggiornamenti sulle attività dell’Amministrazione comunale finalizzate a garantire la riapertura in sicurezza delle scuole del territorio. La seconda diretta è stata effettuata direttamente nel parco delle scuole cittadine, mostrando una parte degli interventi in fase di ultimazione per l’adeguamento alle normative antincendio, per i quali saranno investiti, complessivamente, tra lavori in corso e altri già finanziati e da avviare nei prossimi mesi, oltre 310 mila euro. Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento alle misure anti- Covid, il sindaco Crippa ha spiegato che sulla base delle indicazioni ricevute il 7 agosto dalla direzione didattica, è stato celermente predisposto un progetto dall’Ufficio tecnico comunale per adeguamento spazi scolastici. E’ stato già deliberato il relativo impegno di spesa ed è stato inviato il prospetto delle soluzioni proposte alla direzione didattica così da poter già avviare i lavori per arrivare puntuali all’appuntamento con la ripresa dell’anno scolastico.

V.A.