Rho, via Diaz chiusa per lavori dal 25 al 27 agosto dalle 9 alle 17

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 agosto 2020. E’ prevista la chiusura per lavori di via Diaz – dall’intersezione di via Pertini a quella con via Cadorna – dal 25 al 27 agosto dalle ore 9 alle 17. Nelle ore rimanenti è ripristinata la percorribilità con piastre in acciaio.

La chiusura è necessaria per consentire ad Amiacque di eseguire dei lavori di allacciamento alla fognatura.

Si conferma la normale viabilità di via Cantore, che rimane aperta al transito.

Sono eliminate provvisoriamente le fermate in via Diaz della linea 9 e 9/ di STIE, che taglierà il percorso su via Cadorna.

L’Amministrazione si scusa per l’eventuale disagio arrecato e ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

V.A.