(mi-lorenteggio.com) Cisliano, 19 agosto 2020 – Stamane, alle ore 10.35, lungo la S.P. 226 all’altezza dell’incrocio con la S. P. 227, un motociclista 43enne è stato portato in gravi condizioni e in codice rosso all’ospedale San Carlo di Milano, dopochè si è scontrato con un veicolo. Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso, ma, il ferito è stato trasportato in ospedale in ambulanza, mente la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi.

L. M.