TRENO DERAGLIATO: FUMAGALLI M5S LOMBARDIA, I CATTIVI INVESTIMENTI DI REGIONE RICADONO SUI CITTADINI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 agosto 2020. Marco Fumagalli, M5S Lombardia: “La linea ferroviaria Monza Lecco che passa da Carnate è una delle più vecchie e risale alla metà dell’ottocento. In attesa di conoscere quali siano le cause del deragliamento, se dovute ad un errore umano o ad una cattiva manutenzione, sembra chiaro che il trasporto su rotaia non è tra le priorità della Lombardia. La zona brianzola risente di scarsi investimenti e rinnovi del parco mezzi, senza contare il mancato finanziamento della metropolitana verso Vimercate. Continue sono le lamentele dei sindaci brianzoli nei confronti di Trenord ma Regione Lombardia anziché dare una soluzione al trasporto ferroviario locale pensa a far gestire a Ferrovie Nord Milano le tangenziali e la Pedemontana. Oggi la tragedia è stata evitata e non ci sono vittime ma gli errori strategici di Regione Lombardia rischiano di costare parecchio ai lombardi”, conclude il pentastellato Fumagalli.

V.A.