Treno deragliato: Pellegrini (Lega), vicini a feriti, saremo vigili su cause

(mi-lorenteggio.com) Roma, 19 agosto 2020 – “Nella speranza che il bilancio non si aggravi e che le condizioni dei tre feriti, a cui va la mia vicinanza, non destino particolari preoccupazioni, esprimo sconcerto per l’incidente ferroviario di stamani a Carnate. E’ la mia città, lì siedo in consiglio comunale; conosco l’importanza di quei treni che collegano aree e distretti fondamentali per la nostra Regione, su cui viaggiano giornalmente migliaia di passeggeri. Seguiremo ogni sviluppo, saremo attenti e vigili per comprendere quali cause siano all’origine dell’incidente, perché tutelare la sicurezza di lavoratori, studenti, turisti è un imperativo di chi lavora con dedizione per il proprio territorio”.

Così il senatore brianzolo della Lega Emanuele Pellegrini.

