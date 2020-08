Usmate Velate. Nuovo anno scolastico, al lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza

Aule, servizio mensa e pre-post scuola al centro dell’impegno messo in campo dal Comune

(mi-lorenteggio.com) Usmate Velate, 19 agosto 2020. Interventi di natura logistica già conclusi, un dialogo costante con la Dirigenza scolastica per garantire un riscontro celere alle richieste, la realizzazione di quanto necessario per assicurare il rientro in sicurezza degli alunni delle scuole di Usmate Velate.

Ha preso il via dall’inizio del mese di luglio il lungo lavoro di programmazione e di messa in atto degli interventi di adeguamento anti-contagio che hanno interessato la totalità dei plessi del territorio.

“Il Comune, grazie alla collaborazione di tutti gli uffici competenti, ha investito le risorse necessarie per venire incontro alle esigenze manifestatesi nei plessi del territorio – conferma Lisa Mandelli, sindaco di Usmate Velate – In particolare, stiamo predisponendo tutte le opere affinchè gli alunni possano usufruire in sicurezza dei diversi edifici scolastici. Sono settimane di intenso impegno, orientate a concludere tutti gli interventi entro la prima decade di settembre”.

“Dalla convocazione della Conferenza dei Servizi dello scorso 22 luglio, abbiamo definito un’accurata programmazione delle opere necessarie per rendere le nostre scuole ancora più accoglienti, sicure e moderne – sottolinea Luisa Mazzuconi, consigliere delegata all’Istruzione – L’Amministrazione Comunale ha saputo comprendere le urgenze, intervenendo tempestivamente nonostante il periodo estivo per far fronte alle richieste. In questo modo gli alunni potranno tutti rientrare nelle loro aule con l’unica variazione di ingressi scaglionati”.

MENSA SCOLASTICA

È tuttora in corso un articolato dialogo con CAMST, società che gestisce il servizio di refezione scolastica sul territorio, per individuare la più corretta metodologia funzionale per l’erogazione del pasto. La strada più facilmente attuabile rimane quella di usufruire dei refettori esistenti, con la possibilità che alcune classi consumino il pasto nella propria aula. Come per gli altri servizi, l’attivazione è prevista dal 21 settembre.

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA

In riferimento ai servizi pre e post scuola, nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha attivato una comunicazione a titolo esplorativo per conoscere la reale necessità dei genitori per il prossimo anno scolastico. Sono ancora da definire modalità, tempi e costo del servizio. Nella scuola Casati, dove tradizionalmente si registra un elevato numero di iscritti al servizio, sono già stati predisposti due spazi nell’ex refettorio che potranno essere utilizzate per accogliere i due gruppi, opportunamente separati. Previsto anche ingresso separato dal personale ATA in servizio al mattino e al pomeriggio. Stante la normativa attuale, per gli alunni della scuola dell’infanzia non sarà possibile organizzare il post scuola.

SERVIZIO PULLMAN

Considerata la normativa vigente che, per le Scuole dell’infanzia, impone l’omogeneità dei gruppi e un unico riferimento nella figura adulta di accompagnamento, allo stato attuale non è previsto l’avvio del servizio pullman per le Scuole dell’infanzia. Il rischio, infatti, è di attivare servizi che non rispondano ai requisiti richiesti. Nel caso in cui la normativa in vigore dovesse essere modificata, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare l’attivazione del servizio.

SERVIZIO PIEDIBUS

L’Amministrazione Comunale ha già effettuato un primo sondaggio per comprendere l’interesse delle famiglie ad usufruire del servizio Piedibus, ormai da anni individuato come metodologia alternativa per raggiungere la scuola. Le persone responsabili del servizio hanno già confermato la loro disponibilità a garantire il controllo del tragitto anche nella nuova annualità scolastica. Anche in questo caso, l’attivazione del servizio è prevista entro la fine del mese di settembre.

LAVORI IN CORSO

Nel corso dell’estate numerosi cantieri hanno interessato le scuole del territorio; alla “Renzi” l’intervento principale riguarda il rifacimento dei bagni, i cui lavori vanno a rinnovare gran parte dei servizi igienici presenti all’interno del plesso.

Alla Scuola Casati è tuttora in corso un generale intervento di efficientamento energetico con la sostituzione delle finestre e l’installazione di un nuovo manto di copertura esterno. Da cronoprogramma, i lavori termineranno entro l’inizio delle lezioni del mese di settembre.

È invece in corso di ultimazione l’intervento di rifacimento del tetto che ha interessato il Palazzetto polifunzionale di via Luini, collegato all’Istituto Comprensivo “Lina Mandelli” e utilizzato sia dagli studenti che dagli sportivi. Anche per il prossimo anno scolastico, continuerà ad essere usato come palestra dagli alunni dell’istituto.

