(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 agosto 2020 – Stamane, alle ore 07:51, in viale E. Forlanini per un incidente stradale tra un’auto e una moto, un 44enne,

F. F. M., e’ caduto rovinosamente a terra, riportando una frattura alla clavicola destra e al piede sinistro. Soccorso, è stato trasportanto in codice giallo al Niguarda.

L. M.