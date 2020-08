Opera. Val Tidone, in arrivo nuovi autovelox e la diminuzione dei limiti di velocità

(mi-lorenteggio.com) Opera, 20 agosto 2020 – Dopo le numerose lettere che

il Sindaco ha indirizzato al settore Strade e Viabilità di Città Metropolitana in

merito alle problematiche viabilistiche e di sicurezza della Val

Tidone, ecco le prime risposte. Nei prossimi giorni verranno

posizionati nuovi autovelox lungo una delle strade provinciali più

trafficate e pericolose che attraversano la cintura metropolitana.



limite massimo di 70 Km orari dal km 0+450 al km 3+060 in entrambi i

sensi di marcia, come richiesto dal primo cittadino che si è fatto

portavoce delle esigenze della cittadinanza. “Sono contento che Città

Metropolitana abbia accolto le mie proposte, bisogna proseguire su

questa strada” spiega il sindaco Antonino Nucera . “La riduzione

della velocità di marcia delle vetture in prossimità delle zone

abitate è una tappa importante, ma non il traguardo. Oltre ad

intervenire sui limiti di velocità, siamo convinti che per ridurre

l’eccessivo rumore avvertito dai residenti e documentato anche dai

rilievi di Arpa, sia necessario posizionare barriere antirumore.

Questo è l’obiettivo ed insisterò sull’argomento fino a quando, come è

accaduto in questi giorni gli autovelox e l’abbassamento dei limiti di

velocità, l’intervento di mitigazione non verrà ufficializzato”.

Importante collegamento tra il capoluogo lombardo e i territori pavesi

e del lodigiano, l’ex statale è al centro di diverse problematiche. La

viabilità e il rumore sono sicuramente questioni importanti a cui va

aggiunta un’altra criticità della direttrice:

dell’inizio di un nuovo anno scolastico, la sicurezza degli

attraversamenti pedonali deve essere una priorità per l’ente

Infatti, dopo l’ordinanza di Città Metropolitana del 24 agosto 2018

con la quale ha dichiarato inagibile la passerella pedonale di

Noverasco, non ci sono attraversamenti sicuri.

“Per permettere ai residenti e ai pendolari di attraversare la

trafficata ex statale – ha scritto Nucera nell’ultima lettera – è

stata trovata una soluzione “tampone”, mediante l’installazione di un

impianto semaforico temporizzato. L’intervento aveva carattere

provvisorio poiché non in grado di garantire la sicurezza pedonale,

considerando che tale semaforo è collocato su una strada provinciale a

scorrimento veloce. Per questo, non si può perdere altro tempo, il

manufatto a scavalco deve essere realizzato a breve, prima che si

consumi una tragedia”.

