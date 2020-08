Segrate. Precipita da 5 metri sopra un passante

(mi-lorenteggio.com) Segrate, 20 agosto 2020. Ieri sera alle 21.30 sulla Rivoltana un 18enne è precipitato, per cause da chiarire, da cinque metri di altezza. La caduta è stata attenuata dalla presenza di una tettoia in alluminio, ma il giovane è caduto addosso a un passante.

Subito sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri

Il 18enne ha riportato un trauma al volto e a un arto inferiore ed è stato portato in codice giallo al San Raffaele. L’altro coinvolto, 44 anni, ha riportato un trauma al collo ed è stato trasportato in codice verde al San Raffaele.

