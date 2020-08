Arresti via Gola, assessore Politiche abitative: chiederemo al Prefetto lo sgombero del centro sociale e daremo alla Polizia locale gli spazi liberati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 agosto 2020 – “A settembre chiederemo al Prefetto che il centro sociale di via Gola venga sgomberato e metteremo a disposizione della Polizia locale di Milano, gratuitamente, gli spazi liberati per farne un presidio territoriale. Un segnale significativo per i residenti, ma anche un gesto concreto di rinascita per la zona”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia.

“Grazie agli ispettori dell’Aler e agli agenti del Nucleo contrasto stupefacenti della Polizia locale di Milano – ha aggiunto l’assessore – che ieri hanno arrestato due marocchini per spaccio di cocaina. La sinergia fra Aler e Polizia Locale del Comune di Milano ha permesso di liberare anche quattro appartamenti occupati abusivamente in via Gola”.

“La situazione – ha concluso – in questi mesi sta cambiando in meglio, ma adesso le operazioni di legalità e rigenerazione dovranno proseguire senza sosta per non vanificare il lavoro fatto.”

