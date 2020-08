(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 21 agosto 2020 – Intorno alle ore 12.30, in via Piemonte, all’altezza del civico 6, per un incidente tra un veicolo e una moto, un 64enne è rimasto ferito dopo l’impatto e la conseguente caduta a terra. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso e da quello di un’ambulanza, il ferito è stato portato in ambulanza in codice giallo in ospedale, mentre, la Polizia Locale ha compiuto tutti i rilievi del sinistro.

L. M.