Il 30 agosto all’ARENA MILANO EST arrivano LE CANTAUTRICI: Casale, Di Michele e Nava

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 agosto 2020. La fase “en rose” di fine agosto sul palco del nuovo polo multiculturale milanese si chiude alla grande con la musica live, tutta al femminile. Tre voci e penne che hanno fatto la storia della musica italiana negli ultimi trent’anni. Tre anime letteralmente in concerto. Tre artiste libere che portano, in versione inedita, i più bei brani scritti per sé e per grandi nomi del nostro panorama musicale, dalla Vanoni a Mina, da Renato Zero a Morandi.

Parole, parole… Parole sullo schermo, parole sul palco. Dopo un’estate non stop di dialoghi cinematografici e monologhi live, sotto i riflettori del nuovo polo multiculturale milanese tocca ora ad altre parole, musicate. All’ARENA MILANO EST arriva finalmente anche la musica. E che musica! Domenica 30 agosto approda sul nuovo e già gettonatissimo palco sotto le stelle targato Martinitt il tour 2020 de LE CANTAUTRICI, ovvero Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava.

Tre donne, tre mondi musicali, tre voci, tre storie artistiche differenti e nobili, tre anime. Che da oltre trent’anni hanno affermato una musica d’autore lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, dedicandosi a un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione. Dalla loro amicizia -che le ha portate a collaborare più volte in questi anni- è nato un tour speciale, che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz. Sensibilità e orgoglio femminile, fusi in un sodalizio armonico, arrivano dritti al pubblico. Tre cantautrici dalla forte personalità intavolano un “trialogo” a suon di brani dei rispettivi repertori, proposti però in versioni inedite e coinvolgenti. Brani che sono stati la colonna sonora di tutti, scritti per se stesse o per altri grandi interpreti della musica italiana (tra cui, solo per citarne alcuni, Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Mina). Tra i “cult” in scaletta, Le ragazze Di Gauguin, Brividi, Così è la vita, Destino, Io e mio padre, Gli amori diversi, Il cuore mio, Semplice, Solo i pazzi sanno amare, A che servono gli dei, Io sono una finestra, Mendicante, Terra, Spalle al muro, Come mi vuoi e Per amore. Passato (indelebile) ma anche futuro: sul palco saliranno anche giovani cantautrici esordienti, “scovate” dalle tre artiste nell’ambito delle rispettive attività di insegnanti e talent scout.

LA BAND: Ermanno Dodaro contrabbasso – Emiliano Begni pianoforte – Francesco Consaga sax soprano, flauto traverso – Fabiano Lelli chitarra - Andy Bartolucci batteria e percussioni.

Inizio spettacolo alle ore 21.30. Biglietti: 27 euro (ritiro tassativo entro le ore 21).

L’ARENA MILANO EST in pillole (e in sicurezza)

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

1 palco interno da 85 metri quadrati

800 posti a sedere (ridotti a 400 per norme anti-Covid)

1 schermo esterno 14x6m

1 sala interna da 430 posti (ridotti a 180 per norme anti-Covid), in caso di pioggia

6 toilette a uso esclusivo

A partire dalle 19.30, tutte le sere anche food truck con stuzzicherie e bevande.

Tutte le attività nella nuova Arena saranno svolte nel rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza previste dai disciplinari anti-Covid. Il ritiro dei biglietti, che si consiglia di acquistare in anticipo, è consentito rigorosamente entro le ore 21, per evitare assembramenti.

TEATRO/CINEMA MARTINITT

Via Pitteri 58, Milano.

Telefono 02/36580010, info@teatromartinitt.it, www.teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it.

Orari biglietteria: 10-20 (lunedì-domenica).

Costi: cinema 7 euro intero e 5 euro ridotto (over 65 e under 26); cabaret 20 euro intero e 16 euro ridotto (over 65 e under 26).

Per evitare assembramenti è consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti e il ritiro è comunque fissato rigorosamente entro le 21.

