Il giusto nutrimento per gli animali domestici

Milano, 21 agosto 2020 – Fanno parte della quotidianità di molti di noi, riempiendo le giornate con il loro affetto e la loro compagnia. Gli animali domestici recitano un ruolo importantissimo per molte persone, che siano esse anziani bisognosi di compagnia o bambini con i quali correre e giocare nei prati. Ma come si sa anche mantenere in casa un animale significa trattarlo nel migliore dei modi a partire dal cibo. Sbaglia infatti chi sottovaluta l’aspetto della nutrizione, ogni animale va trattato in maniera diversa a seconda della razza e delle singole esigenze. Non solo, va tenuta in grande considerazione anche la qualità del cibo.

Ingredienti naturali evitando ogni tipo di allergia.

Anche per il cibo dedicato agli animali domestici i tempi sono cambiati..in meglio. Ci sono delle aziende leader del settore che utilizzano solo ingredienti naturali, con una sola proteina animale in modo da evitare allergie e con una selezione di ricette senza grano e cereali. Una delle facili conseguenze è quella salutare e dell’alto valore nutrizionale come quella conseguente alle ricette senza farine o carne disidratata.

I diversi tipi di alimentazione per ogni esigenza.

Se noi pensiamo ai cani oppure ai gatti non possiamo non fare riferimento ad esempio alla loro età, ogni cibo sarà diverso a differenza del loro essere adulti, cuccioli o anziani. L’alimentazione come abbiamo detto è un aspetto fondamentale, può essere secca o umida e consumata all’interno di speciali contenitori. Anche per gli animami poi si può applicare in un certo senso un discorso di dieta e cioè avere a disposizione cibi senza cereali (o basso contenuto), senza pollo, con nuove proteine, per pelli sensibili o per una digestione delicata, così come in riferimento al controllo del peso o a problemi legati alle articolazioni.

Facciamo qualche esempio.

Facciamo qualche esempio un po’ più specifico grazie al portale Amanova. Per un cucciolo di cane è possibile acquistare il coniglio fresco che va dai 21€ ai 60€ così come il salmone che va dai 20€ ai 53€. Stesso discorso si può applicare un gatto adulto sterilizzato al quale si potrebbe dare l’agnello fresco dai 5€ ai 50€, il pesce bianco fresco così come il salmone allo stesso prezzo del precedente. Per problemi di digestione del nostro cane il coniglio fresco sembra la soluzione migliore, sul mercato ad un prezzo che varia dai 20€ ai 60€ sempre a seconda della quantità acquistata. E per le pelli sensibili dei nostri gatti? Anche qui la soluzione migliore va l dal pesce bianco a al salmone con prezzo poco inferiore ai 5€ fino ad arrivare quasi ai 50€.

Amiamo gli animali ed aiutiamoli con il cibo giusto.

Tenere in maniera affettuosa e forte a questi animali come abbiamo visto passa anche dal fatto di una buona e corretta alimentazione. Acquistare i giusti prodotti significa assicurare ai nostri amici a quattro zampe una vita sana, con prodotti adatti a quelle che sono le loro singole esigenze: gli animali non sono tutti uguali, non hanno le stesse richieste, non trattiamoli in maniera superficiale.

