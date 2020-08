ROZZANO. MINACCIA PASSANTI CON COLTELLO E AGGREDISCE CC, IN MANETTE EGIZIANO

(mi-lorenteggio.com) Rozzano 21 agosto 2020 – Nella tarda mattinata di ieri, 20 agosto, i Carabinieri di Assago coadiuvato da quello della locale Tenenza, durante servizio di controllo del territorio, ha tratto in arresto in flagranza:

un soggetto egiziano classe 1981, residente Rozzano, per resistenza a pubblico ufficie e detenzione ai fini di spaccio.

I Carabinieri, dopo una segnalazione pervenuta sul 112 NUE, relativa ad un soggetto straniero armato di coltello che importunava gli anziani, intervenivano in piazza Fontana.

L’equipaggio, nella circostanza, constatava la presenza del predetto in escandescenza il quale decideva di opporsi ripetutamente alle operazioni di identificazione.

L’uomo, in completo stato di agitazione, aggrediva fisicamente i Carabinieri con calci e pugni, tentando di divincolarsi per guadagnarsi la fuga a piedi.

La successiva perquisizione domiciliare, consentiva di rinvenire.

– all’esterno, nei pressi dell’ingresso dell’appartamento, un coltello;

– all’interno della camera da letto un involucro contenente gr. 36 di sostanza stupefacente di cocaina.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

