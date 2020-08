(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 21 agosto 2020 – Questa notte, intorno alle ore 00.30, in via Milano, all’altezza con lo svincolo della Tangenziale Ovest, è avvenuto un altro incidente stradale: un 24enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano, dopochè con la sua moto, per una dinamica in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura, riportando alcune contusioni agli arti.

L. M.