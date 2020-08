(mi-lorenteggio.com) Erba, 22 agosto 2020 – Stamane, in viale Resegone, intorno alle ore 5.15, all’altezza della rotonda adiacente a via Pian dei Resinelli, un 46enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo, uscendo di strada. Soccorso dal personale medico dell’elisoccorso, è stato trasportato in codice rosso e in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano.

L. M.