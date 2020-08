Ferragosto. Spaccio di droga e furti in appartamento: 12 arresti nell’ultima settimana a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2020 – La Squadra Mobile di Milano ha condotto una capillare attività di contrasto allo spaccio di droga negli ultimi giorni, in concomitanza con la settimana di Ferragosto.

Gli interventi degli investigatori, in sei distinti episodi, hanno interessato le zone Corvetto, Bonolamì, GaribaldiVenezia e piazzale Accursio in particolar modo nelle piazze e nelle strade dove spesso si registrano attività di spaccio di eroina, cocaina e shaboo.

I poliziotti sono intervenuti anche nell’area metropolitana, precisamente a Cassano d’Adda.

Inoltre, sempre la Squadra Mobile di Milano, venerdì sera, ha arrestato in flagranza tre cittadini georgiani autori di un furto in appartamento in viale Bigny a Milano. Mentre due di loro facevano da vedetta percorrendo la via con un monopattino, gli altri due nel frattempo si erano introdotti nello stabile ed hanno consumato un furto. Appena sono usciti dallo stabile con al seguito dei borsoni sono stati fermati dai poliziotti che li hanno arrestati recuperando la refurtiva. E’ stato arrestato anche uno dei complici in monopattino.

Anche le #volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, nella notte, durante il servizio di controllo del territorio, hanno arrestato per furto in appartamento altri tre uomini, un cittadino georgiano, un albanese ed un rumeno, in tre distinti interventi.

Nel pomeriggio di venerdì, peraltro, anche una Volante del Commissariato Lambrate ha denunciato in stato di libertà due cittadini georgiani, con precedenti contro il patrimonio, in quanto a seguito di un controllo sono stati trovati con numerosi attrezzi e strumenti atti allo scasso senza giustificarne il motivo del possesso.

