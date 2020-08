CSBNO. Biblioteche pronte per ripartire a pieno regime

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 Agosto 2020 – Era il 25 febbraio e le biblioteche civiche scoprivano di non poter più accogliere i lettori, gli allievi delle scuole, gli studenti universitari, i corsi di formazione, le performance dei musicisti, le partite a scacchi e di gaming digitale. Ma nonostante ciò non si sono mai fermate.

Quasi ovunque sul territorio nazionale le biblioteche hanno continuato a produrre servizi, idee, condivisione. Attraverso la piattaforma digitale MLOL la biblioteca è diventata addirittura più grande, ha ampliato sensibilmente i cataloghi disponibili, gli ebook scaricabili, ha trasferito online i corsi di formazione e i progetti per il tempo libero. E alla riapertura, complice l’estate e il bel tempo, seppur fra accessi contingentati e restrizioni, le biblioteche hanno saputo reinventare anche nuovi spazi esterni in giardini e cortili, abbelliti con cuscini e sdraio, per tornare a condividere momenti, luoghi, libri e storie.

Cosa c’è di meglio di una telefonata?

Che ci fosse interesse per la biblioteca virtuale lo si è capito subito. Lo ha scoperto CSBNO – rete del nord ovest milanese – con La biblioteca è con te, una campagna che tra aprile e giugno ha coinvolto circa 40mila utenti contattati telefonicamente da un piccolo esercito di 70 bibliotecari. Obiettivo, catturare le aspettative dei propri iscritti e, soprattutto, promuovere i nuovi servizi della biblioteca digitale.

Poche domande e un caleidoscopio di risposte. Particolarmente graditi l’area My Discovery, la piattaforma Cose da Fare, il catalogo digitale forte di 37mila titoli, e, naturalmente, la semplicità di accesso, apprezzata dal 77% degli intervistati, e la facilità di uso dell’edicola con le sue 6500 testate di 80 paesi, in 40 lingue diverse.

Da sottolineare il voto finale 7,52 in una valutazione da 1 a 10, e il confortante risultato che in pochi mesi sia quadruplicato il numero dei prestiti di ebook e – parallelamente – degli utenti che si sono rivolti alla biblioteca virtuale.

Quanto basta la biblioteca digitale?

‘Abbraccerò i muri’, invece, è storia di questi giorni. Una nuova iniziativa di CSBNO tesa ad avvicinare e condividere pensieri e sensazioni con il pubblico degli utenti della biblioteca. L’invito è quello di raccontare le relazioni che si generano in e con questi luoghi popolati da libri ma soprattutto da persone. Condividere tramite i social media il desiderio di tornare a vivere quegli spazi che suscitano esperienze che ci fanno sentire più vicini. L’obiettivo è generare una collezione di sensazioni, emozioni, ricordi e avvenimenti condivisi attraverso brevi testi, foto o disegni di amici e sostenitori delle biblioteche. Chiunque volesse partecipare può inviare il proprio contributo a abbracceroimuri@csbno.net, pensieri e immagini verranno poi pubblicati, firmati o in forma anonima, su Instagram @abbracceròimuri e su Facebook.

La campagna “Abbraccerò i muri” è pensata per essere condivisa da tutte le biblioteche e le reti bibliotecarie italiane che vorranno aderirvi, contribuendo attraverso le voci dei propri amici e sostenitori a una narrazione nazionale di cosa rappresentino oggi le biblioteche in Italia.

E pensando alla possibilità di ricominciare ad abitare la biblioteca si sta già lavorando per rendere possibile, in sicurezza, un numero maggiore di iniziative all’interno delle strutture. Tutte le opportunità al portale https://csbno.cosedafare.net.

CSBNO | Culture Socialità Biblioteche Network Operativo è un’azienda speciale consortile, compartecipata da 32 Comuni della Città Metropolitana di Milano. Nasce nel 1997 per promuovere l’innovazione e fornire servizi nell’ambito della cooperazione per supportare l’ecosistema culturale del territorio. A livello locale CSBNO svolge tuttora numerose attività e iniziative orientate allo sviluppo del territorio e alla diffusione del sapere e della cultura d’impresa. Promuove anche importanti progetti sul piano nazionale, come la Rete delle Reti, un modello di cooperazione allargata fra reti bibliotecarie per supportare e condividere idee, processi, funzioni e strumenti.

In numeri: 32 Comuni | 725.000 abitanti | copertura di un’area geografica di oltre 300 chilometri quadrati | 60 biblioteche* | 4 scuole civiche (Sesto San Giovanni) | 4 FabLab| 7GamingZone | 10 casette dei Libri | 11 pianoforti uso libero | 10 piattaforme online | 125 corsi/anno | 3.280 posti lettura | 500 postazioni informatiche | 300.000 utenti tracciati | 90.000 utenti attivi | 6.598 utenti sostenitori | circa 1.530.000 prestiti/anno (libri e multimediale) | 1.500 iscritti ai corsi/anno | 1.200 iscritti alle visite d’arte/anno

*di cui 45 di pubblica lettura, 7 scolastiche, 2 ragazzi, 1 professionale, 1 speciale, 2 d’impresa, e 3 centri per la documentazione di storia locale, oltre alle Scuole Civiche del Comune di Sesto San Giovanni.

Info su http://webopac.csbno.net/