(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 agosto 2020 – In questi ultimi giorni mese di agosto, in un condominio di via Valsesia intorno al 66, sono stati ben oltre una decina i furti negli appartamenti. Per questo i condomini hanno deciso di rivolgersi ad un istituto di vigilanza privato la tutela, soprattutto notturna, delle proprie unità abitative e pertinenze.

V.A.