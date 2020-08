Truccazzano. Incidente lungo la S. P. 201, ferito 59enne

(mi-lorenteggio.com) Truccazzano, 24 agosto 2020 – Paura nel pomeriggio di oggi, quando, intorno alle ore 18.00, lungo la S. P. 201, in località Corneliano Bertario, un 59enne, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria moto, cadendo rovinosamente a terra. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico, dopo le prime cure, ha affidato l’uomo al personale sanitario di un’ambulanza della Croce Bianca, che lo ha trasportato in codice giallo in ospedale.

V. A.