ASST Monza: circa 3000 tamponi in 10 giorni per supportare le operazioni di rientro dai paesi a rischio

Partiti il 24 agosto i sierologici per gli insegnantie il personale non docente, circa 100 al giorno

(mi-lorenteggio.com) Monza, 25 agosto 2020 – La ASST di Monza è in prima linea per supportare la fase di

rientro dalle ferie e sin dal giorno 14 agosto ha organizzato, in coordinamento con ATS

Brianza, un ambulatorio in grado di gestire circa 400 tamponi al giorno solo per il rientro

dalle vacanze. A questi ultimamente si sono sommati oltre 100 esami sierologici per il

personale scolastico. Il tutto è stato gestito nei nostri ambulatori con efficienza e garanzia

di mantenimento delle distanze evitando assembramenti. Gli esiti dei tamponi vengono

restituiti all’ATS entro le 24 ore generalmente. L’esito del test sierologico viene invece

riferito subito dopo il prelievo nei nostri ambulatori.

Il Direttore Generale della ASST Monza Mario Alparone commenta: “Ringrazio il mio

personale per aver prontamente risposto alla chiamata dell’ATS e della Regione e per la

grande disponibilità dimostrata durante i week end di rientro, compreso quello di

Ferragosto, di vacanza per molti ma non per tutti”.

Per ulteriori informazioni su come prenotare il test sierologico ci si può collegare al link:

https://www.asst-monza.it/contenuto-web/-/asset_publisher/Mzb2x5Ilv1Rr/content/test-

sierlogici-docenti-e-personale-scolastico

mentre per i tamponi da rientro le informazioni si trovano sul sito di ATS Brianza:

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/2214-rientro-dall-estero-aggiornamento-

13-08-2020.html