Buccinasco. Lotta all’amianto: rimozione delle coperture in due stabili in via Vigevanese e in via Dina Galli

Buccinasco (25 agosto 2020) – Inizieranno nei prossimi giorni gli interventi di ditte specializzate per

la rimozione delle coperture in amianto in stabili di proprietà privata in via Vigevanese e in via

Dina Galli. Si tratta di interventi attesi, importanti, che seguono ai lavori già eseguiti nel mese di

luglio presso la struttura di un’azienda con sede in via Grandi.

Prosegue così il controllo del territorio da parte del Settore Urbanistica del Comune, con il

costante monitoraggio di tutti gli edifici nei quali sono ancora presenti manufatti in cemento

amianto.

Grazie a una convenzione stipulata con il Comune di Buccinasco, cittadini e aziende possono

rivolgersi gratuitamente allo Sportello Amianto Nazionale (sportelloamiantonazionale.org) per

ricevere informazioni e assistenza (operazioni di rilevamento e certificazione, stato d’uso e grado

di rischio dell’amianto di proprietà, rimozione, bonifica e conferimento in discarica):

numero nazionale 06 81153789 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 17

WhatsApp 392 2400073 attivo h24