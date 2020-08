(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 agosto 2020 – Un uomo di 79 anni, mentre era in sella alla sua bici, ha perso l’equilibrio, dopo aver attraversato la via Roma, cadendo a terra, riportando alcune escoriazioni. Soccorso da un’ambulanza è stato trasportato in codice verde in ospedale per accertamenti.

Poco prima, intorno alle ore 12.00, in via Boccaccio angolo via per Cesano Boscone, un 46enne è stato trasportato in codice verde al San Carlo, dopo esser caduto dal monopattino.

V. A.