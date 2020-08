(mi-lorenteggio.com) Gorgonzola, 25 agosto 2020 – Stamane, alle ore 08:13, in via Luigi Cagnola

un ciclista di 75 anni, P. C., è stato investito da una vettura. L’uomo è stato sbalzato per circa 4 metri e nella caduta ha riportato un trauma cranico con perdita della conoscenza e una frattura alla Gamba. Dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale San Raffaele in codice rosso.

V. A.