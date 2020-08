CORONAVIRUS. LA SITUAZIONE A BUCCINASCO

Buccinasco (26 agosto 2020) – Sono soprattutto giovani e asintomatici i nuovi casi positivi al SarsCov-2 di Buccinasco (ad oggi nove + 5 casi a stretto contatto).

Per allontanare il rischio di nuove infezioni e tutelare le persone più fragili occorre adottare

comportamenti consapevoli, seguendo le regole ripetute da mesi: mascherine, distanziamento,

igiene.

In caso di necessità e richieste di aiuto, i cittadini possono rivolgersi al Comune, chiamando il COC

(Centro Operativo Comunale) al numero 333 6133530 e la Polizia Locale al numero 02 45797265.

Si valuterà nei prossimi giorni l’eventuale riapertura del COC in presenza.

“Tutti noi vogliamo ripartire – spiega il sindaco Rino Pruiti – e le incertezze sono ancora molte,

soprattutto per quanto riguarda le scuole. Noi stiamo lavorando a pieno ritmo per assicurare tutti i

servizi e non creare ulteriori disagi alle famiglie. A ognuno di noi tocca comportarsi con

responsabilità: indossare la mascherina nei luoghi chiusi e anche all’aperto quando ci si trova in

luoghi affollati; mantenere la distanza di un metro dagli altri; lavarsi spesso le mani”.