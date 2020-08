Presso il vecchio Ospedale di Legnano tamponi Covid ai viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 26 agosto 2020 – La Direzione della ASST Ovest Milanese informa che, a partire da oggi,

26 agosto 2020, il “Drive –Through” attivo presso il vecchio Ospedale di Legnano per

effettuare i tamponi Covid ai viaggiatori provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e

Malta, estenderà la sua attività di altre due ore giornaliere (da sei a otto ore/die).

Pertanto, il nuovo orario è il seguente:

 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 17,30.

Si ricorda che non è consentito l’accesso diretto al Presidio ospedaliero.

Per effettuare il controllo sanitario occorre prenotarsi tramite il portale telematico di

ATS Milano: https://portale.ats-milano.it/estero/index.php