Biblioteca, dal Mibact 10mila euro a Rho per acquistare nuovi libri nelle librerie del territorio

Il Consorzio Bibliotecario Nord Ovest, di cui Rho fa parte, si è aggiudicato in tutto 274mila euro

(mi-lorenteggio.com) Rho, 27 agosto 2020 – C’è anche Rho tra le biblioteche beneficiarie del contributo pubblicato dalla Direzione Generale biblioteche del Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) per acquistare libri dalle librerie del territorio.

Il provvedimento, previsto dal Decreto Ministeriale firmato dal ministro Franceschini, è finalizzato al rilancio delle biblioteche civiche e delle librerie locali dopo la crisi del Covid.

A Rho sono destinati 10mila euro, che saranno spesi per acquisti di materiali dalle librerie del territorio. Considerando tutti i comuni del Csbno, la rete delle biblioteche di cui Rho fa parte, il fondo assegnato è di circa 274mila euro totali.

“Si tratta davvero di una buona notizia per le biblioteche, che grazie a questo contributo potranno rinnovare e arricchire il proprio catalogo, e anche per le librerie del territorio, da cui il materiale sarà acquistato” commenta l’assessora alla Cultura di Rho, Valentina Giro.