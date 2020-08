LODI. INCENDIO IN UN FIENILE CON 500 ROTOBALLE

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 27 agosto 2020 – In fiamme un fienile con 500 rotoballe al suo interno, da ieri sera i vigili del fuoco al lavoro in un’azienda agricola vicina al polo universitario di Lodi. Incendio spento, in corso le operazioni di smassamento del materiale bruciato.

Redazione