(mi-lorenteggio.com) Milano, 26agosto 2020 – Stamane, alle ore 06:45 in Corso Buenos Aires, un grave incidente è avvenuto tra un autobus e moto. Un 35enne, dopo l’impatto e’ stato sbalzato su alcuni paletti metallici ed è stato portato in Codice rosso all’ospedale Niguarda.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica ePolizia di Stato per i rilievi.

V.A.