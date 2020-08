Presentato il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma domenica 6 settembre all’autodromo di Monza.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 agosto 2020 – “Il Gran Premio di Monza rappresenta la prova per la nostra ripresa. Un grande evento sportivo è la strada giusta per dimostrare come il popolo italiano voglia ritornare ad una normalità. Ribadisco che dobbiamo acquisire la consapevolezza che con questo virus dobbiamo convivere. Finché non ci sarà un vaccino dobbiamo avere chiaro quali sono i limiti che non dobbiamo superare. Riusciremo ad andare avanti con grande cautela, ma indispensabile tornare a vivere, anche se in modo diverso”.

Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia intervenendo alla conferenza stampa, che si è svolta in Piazza Città di Lombardia, di presentazione del Gran Premio d’Italia di Formula 1 in programma domenica 6 settembre presso l’autodromo di Monza.

Nel corso del suo intervento il governatore ha poi annunciato di essere al lavoro per una parziale riapertura al pubblico degli eventi sportivi: “stiamo lavorando – ha detto – per consentire agli appassionati di assistere alle partite. Ci stiamo confrontando con il nostro Cts affinché avvenga con tutte le cautele del caso e nella massima sicurezza”. (LNews)