Rientro post vacanze. 80 Sindaci del milanese: “Non abbassare la guardia nei confronti del Covid-19”

Appello del Sindaco Simone Negri alla responsabilità verso sé e gli altri

Cesano Boscone (27 agosto 2020) – Continua l’impegno da parte delle amministrazioni comunali del

milanese nella lotta contro il diffondersi del Coronavirus. In questi giorni di rientro dalle vacanze, infatti,

con una lettera congiunta, i sindaci di oltre ottanta Comuni della città metropolitana di Milano si

rivolgono ai propri concittadini lanciando un appello diretto alla responsabilità di ognuno verso sé e gli

altri.

I nuovi casi di contagio da Covid-19 sono ad oggi lontani da quelli visti durante il lock-down, ma l’intento

della missiva è proprio quello di sottolineare che l’attenzione di istituzioni e cittadini deve rimanere

massima, proprio per evitare di ritrovarsi in situazioni simili a quelle dei mesi passati e dunque per

scongiurare nuove chiusure.

Tra i firmatari dell’appello, anche il primo cittadino di Cesano Boscone Simone Negri, che proprio in questi

giorni, sulla scorta della prudenza, ha preso la difficile decisione di annullare la sentita festa patronale,

che tradizionalmente si svolge proprio nel mese di settembre: “E’ stata una scelta sofferta, ma la sicurezza

e la salute delle persone – ha commentato il Sindaco – è e rimarrà sempre per noi la priorità”.

Per evitare un aumento esponenziale dei contagi, agli sforzi delle Istituzioni devono però

necessariamente aggiungersi quelli dei singoli cittadini. “E’ l’ora della responsabilità, verso sé e gli altri –

si legge nella missiva dei Sindaci – Abbiamo davanti, ancora una volta, settimane decisive. Troppi sono gli

esempi di chi ha banalizzato o negato la pericolosità del virus e della necessità delle misure di contenimento:

ne stiamo vedendo, purtroppo, gli esiti”.

L’appello dei primi cittadini si rivolge in particolare a tutti coloro che sono rientrati dalle vacanze, affinché

valutino i comportamentitenuti(mancato distanziamento sociale o non utilizzo della mascherina laddove

consigliato) e, nel qual caso, considerino, nei tempi più brevi e secondo le normative in vigore, di

sottoporsi ai tamponi o test diagnostici. “Vi chiediamo – continua la lettera – qualora nei luoghi frequentati

non siano state rispettate le misure di contenimento del contagio, di attuare un rigido distanziamento

sociale, di astenervi dal visitare parenti e amici, posticipando il rientro fisico nel luogo di lavoro e ricorrendo,

se possibile, allo smart-working”.

I Sindaci ricordano poi di indossare, laddove previsto, la mascherina ed attenersi alle norme igieniche per

far fronte al Covid; rimarcano, infine, l’importanza dei sistemi di tracciamento, a partire dall’app #Immuni,

uno strumento efficace nel contrasto al virus solo se utilizzata da gran parte della popolazione.