Gli asili nido del Comune di Abbiategrasso sono pronti a riaprire!

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 28 agosto 2020 – Al fine di organizzare al meglio il servizio, anche in relazione alle procedure di prevenzione e contenimento del

Coronavirus, vi chiediamo di collaborare nel renderci le informazioni necessarie a organizzare in maniera adeguata la

struttura ed i servizi stessi.

Vi chiediamo quindi di confermarci la vostra iscrizione che risale al mese di Aprile, tramite mail entro il 31 agosto 2020,

indicando il tempo nido prescelto:

• Tempo lungo (7.30 – 18.00)

• Tempo corto (7.30 – 15.30)

• Tempo parziale mattino (7.30 – 12.30)

• Tempo parziale pomeridiano (12.30 – 18.00)

Vi chiediamo inoltre, al fine di programmare gli scaglionamenti di entrate ed uscite come previsto dalle norme sanitarie

vigenti, di indicarci l’orario presunto di frequenza effettiva onde assegnare il bambino/a ad un gruppo il più possibile

omogeneo e stabile.

Per gli utenti che aderiscono a “Nidi Gratis” facciamo presente che per l’anno 2020-2021, a differenza degli anni

precedenti, Regione Lombardia copre soltanto la quota di retta mensile che supera la soglia rimborsata dal Bonus Asili

INPS, pari a 272,72 euro.

Pertanto, se si hanno i requisiti per accedere a Nidi gratis e Bonus Inps, occorrerà:

• pagare anticipatamente gli importi corrispondenti alle rette mensili sino a euro 272,72 e

presentare la domanda per ottenere il Bonus INPS Asili Nido da effettuarsi direttamente sul sito dell’Inps o

tramite i patronati;

• Aderire alla misura Nidi Gratis per la parte eccedente i 272,72 euro.

Alleghiamo alla presente il Patto di Corresponsabilità da sottoscrivere e reinviare firmato ai seguenti indirizzi:

Utenti nido Don Minzoni asilonidonminzoni@libero.it

Utenti nido V. Nenni abbiategrasso@csgialla.it

La data di avvio dei servizi è prevista per il giorno 09/09/2020 per i vecchi iscritti ai fini di garantire il riambientamento

dopo tanti mesi a casa. Per i nuovi iscritti gli inserimenti inizieranno nella settimana del 14/09/2020.

Il giorno 03/09/2020 è convocata la riunione dei genitori iscritti, presso l’ex Convento dell’Annunciata in via Pontida

22, riunione nella quale saranno rese tutte le informazioni relative alle nuove modalità di gestione del servizio, e alla

quale chiediamo la partecipazione di un solo genitore per bambino iscritto.

Di seguito la specifica degli orari:

• Ore 17:00 genitori degli iscritti al Nido Don Minzoni;

• Ore 18:30 genitori degli iscritti al Nido Nenni;

Sarà prevista la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso e ricordiamo a tutti i partecipanti di indossare la

mascherina

Chiediamo ai genitori degli iscritti al Nido Nenni di non raggiungere la sede della riunione prima dell’orario stabilito, al

fine di poter espletare le procedure di sanificazione della sala.