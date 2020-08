Lissone. Sicurezza stradale, intervento straordinario sulla Rotonda di via San Giorgio – Don Bernasconi

(mi-lorenteggio.com) Lissone, 28 agosto 2020 – Un intervento straordinario per garantire più sicurezza stradale, sia in orario diurno che notturno.

L’Amministrazione Comunale ha disposto la tempestiva messa in opera di manutenzione sulla rotatoria stradale situata fra le vie San Giorgio e don Bernasconi, con lavori che hanno riguardato la segnaletica orizzontale e verticale, oltre che l’installazione di punti luminosi adatti in particolare a rallentare il traffico negli orari notturni.

In prossimità della rotatoria si è provveduto al rifacimento delle strisce pedonali e delle linee continue che regolano l’immissione dei veicoli entranti oltre che dei cordoli posti al lato della carreggiata, in modo tale da rendere ancora più chiara la viabilità nella zona; anche la segnaletica verticale è stata completamente ripristinata con l’aggiunta di un nuovo punto luce lampeggiante a LED alimentato ad energia solare che rappresenterà un primo segnale d’allerta per gli automobilisti.

Previsto anche un ulteriore intervento manutentivo sulla rotonda dove verrà inserito un nuovo cespuglio che, oltre a rendere la rotatoria esteticamente più gradevole, consentirà alla stessa di essere maggiormente identificabile per chi proviene da via San Giorgio e da via don Bernasconi.

Nelle prossime settimane, in prossimità delle arterie che portano alla rotatoria, è prevista l’installazione di dissuasori di velocità mediante colonnine arancioni per il controllo elettronico della velocità nell’ambito della campagna “Attenta-Mente!” a cui il Comune di Lissone ha aderito nel dicembre 2017, intervenendo a più riprese nelle zone più critiche della città in termini di mobilità.

“Abbiamo scelto di agire con rapidità a seguito di segnalazioni di residenti che hanno evidenziato la pericolosità della rotatoria – sottolinea Marino Nava, assessore con delega alla Città Vivibile – questi primi interventi permetteranno una migliore accessibilità alle strade che si innestano nella rotatoria, con l’obiettivo di rendere più prudente l’utilizzo. Si raccomanda sempre il rispetto del Codice della Strada con l’obiettivo della sicurezza di tutti”.